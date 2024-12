Foto: Kulturbüro ekd

Am Freitag, 6. Dezember wird gesungen. Einfach so. Advents- und Weihnachtslieder, eine Stunde lang, ohne Ziel, ohne Aufführung, ohne Stress. Die Leitung und Begleitung hat singer-songwriter Thomas Oswald auf seiner Gitarre (www.thomasoswald.eu). Ihr dürft singen, um zu singen oder auch entspannt zuhören. Ohne Anmeldung, wir singen mit drei oder mit dreißig Leuten. In der Feierkirche der Südkirche, Spitalsteige 3. Bitte warm anziehen. Beginn: 18:45 Uhr. Ende: 19:45 Uhr.