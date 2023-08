“Sing Dich fröhlich!”

Foto: Steffi Bade-Bräuning

… ist das Motto des Kinder-Singprojekts “Tschakka” der Katharinenschule und des Esslinger Liederkranzes. 300 Schülerinnen und Schüler lassen lautstark von sich hören, mit Liedern die stark machen und Spaß bringen. So verabschiedete sich die Mega-Sing-Gruppe der Katharinenschule klangvoll und beschwingt in die Sommerferien. Damit die Kinder der Katharinenschule noch lange in den Genuss dieser wöchentlichen Extra-Sing-Session kommen können, freut sich der traditionsreiche Verein auf zweckgebundene Spenden, die dieses Projekt unterstützen.

“Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern den Spaß am Singen zu vermitteln. Hier lernen sie neben der Musik viel über das gemeinsame Miteinander. Was für eine wichtige Aufgabe, unsere Kinder voranzubringen und ihnen Ausdrucksmöglichkeiten zu geben! Sie sind unsere Zukunft. So kommen wir dieser Aufgabe als Chorverein gerne nach.” MIt Tschakka- Kinderchorleiterin Ellen Straß-Wallisch sei zudem eine Chorleiterin gefunden worden, die motivierend und inspirierend zugleich sei – ein wahrer Glücksgriff.

Wer unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Spendenkonto des Esslinger Liederkranzes (mit Angabe „Tschakka-Projekt“). IBAN DE 05 6115 0020 0000 96 16 06. Jeder Betrag hilft, den Kindern wichtige Zeit für Freude und musikalisches Miteinander zu ermöglichen.