Sing and Swing

Foto: S. Bade-Bräuning

Gemeinsames Singen soll in diesen Zeiten nicht sein – und ist d o c h möglich! Im Esslinger Liederkranz ist jedenfalls in diesem Jahr keine Probe ausgefallen. Im erlaubten Rahmen fanden Stimmproben statt, zu Lockdownzeiten Coaching zu zweit bis zu viert. „Die Chorarbeit hat sich dadurch sehr verändert, durch das intensive momentane Coaching aber profitieren unsere Sängerinnen und Sänger – und damit letztendlich auch die Chorgemeinschaft“, berichtet Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning. Sehr bewegend sei es zu sehen, dass sich viele Sängerinnen und Sänger trotz home office oder home schooling abends auch noch in eine digitale Chorprobe begeben „denn das Musizieren und der Spaß an der Begegnung und an der Musik stehen im Vordergrund.“ Manch eine/r nahm dies sogar zum Anlass, ihr/ sein PC-Equipment aufzurüsten.

Wer Lust hat einzusteigen, melde sich einfach bei Steffi Bade-Bräuning, 0711 – 80 64 019 oder sbb@sbb-musik.de Der Gemischte Chor probt ab 12.1. 2021 wieder dienstags von 18.30-21 Uhr, der Kinderchor „jung und wild“ ab 16.15 Uhr. Der Verein nutzt eine datenschutzrechtlich sichere Plattform zum Proben und freut sich auf Verstärkung. Das Online-Singen steigert auf alle Fälle die Vorfreude auf die Zeit nach Corona! Info: www.esslinger-liederkranz.de oder youtube> Esslinger Liederkranz