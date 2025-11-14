Sing along with us!

Foto: Esslinger Liederkranz

Am Sonntag, 16.11. findet um 17 Uhr in der Johanneskirche Esslingen ein Konzert mit besonderen Werken statt. Eröffnet wird das Konzert mit Bob Chilcotts “Little Jazz Mass” vom Kammerchor des Esslinger Liederkranzes, den EL-Singers. Von Mozarts Zeitgenossen Cimarosa stammt das “Magnificat” in D-Dur, welches festliche Klänge in die Johanneskirche zaubern wird. Begleitet von den Campus-Telemännern, Schülern und Studierenden wird der Esslinger Liederkranz mit Händels “Dixit Dominus” ein wahres Highlight der Barockmusik bieten. Mit “Let The Earth Resound” schließt sich der Kreis wieder zur Moderne.

Ein Konzert für alle, die den großen Bogen der Chorliteratur über die Jahrhunderte erleben möchten. Es sind noch Karten bei Provinzbuch erhältlich!

Projekt Christmas-Carolling

Wer gerne saisonal singen möchte, ist ab Di, 18.11., herzlich willkommen, einzusteigen. Starte also Deine eigene Tradition im Esslinger Liederkranz mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern und geh 2026 mit einem abwechlsungsreichen Programm auf Konzertreise nach Wales! Wir freuen uns auf Verstärkung in allen Stimmlagen! Kontakt: sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 – 80 64 019