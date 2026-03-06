„Sing along“ und „Sing all day long“

Foto: Esslinger Liederkranz

…das würden wir am Liebsten tun! Zwar haben wir alle andere Berufe, denen wir auch gerne nachkommen, aber der Dienstagabend ist fürs Singen reserviert. In dieser Woche konnten wir FÜNF neue Sängerinnen begrüßen, das war ein Fest!

Zu unserem vollendeten Musiziergenuss fehlen nun noch ein paar Tenöre und Bässe – also: steig ein bei uns! Wenn Du eine gute Mischung aus Klassik, Pop etc. liebst und Chorerfahrung hast, bist Du bei uns genau richtig!

Melde Dich, wir freuen uns! Proben: dienstags, 18.30-20.30h, Aula der Schule Innenstadt, Gelände der Katharinenschule, Blumenstr. 31. Kontakt/ Info: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb.musik.de