Sing along – all summer long…

Foto: Esslinger Liederkranz

… das wäre klasse!

Einmal im Monat gönnen wir es uns, “einfach drauflos” zu singen. Manch einer entdeckt hier sein einzigartiges Hobby oder findet neue Freundschaften. Es gibt wahrscheinlich mehr verschiedene Gründe, in einem Chor zu singen, als es Sänger/-innen gibt. Macht nichts, denn wer zur Probe kommt, merkt sehr schnell, ob der Chor zu ihm/ ihr oder er/ sie zum Chor passt. Probiere es einfach aus!

Wenn Du große Chorwerke ebenso wie kleine A cappella-Besetzungen liebst, stilistisch/ epochemäßig offen bist und Spaß am Singen hast, sind wir sicher der richtige Chor für Dich.



Wir proben jeden Dienstag ab 18.30 Uhr in der Katharinenschule. Du hast bereits Chorerfahrung? Umso besser! Es warten Konzerte, internationale Konzertprojekte, Community-Auftritte, Feschdle und mehr auf Dich. Info/ Kontakt: sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 – 80 64 019; www.esslinger-liederkranz.de