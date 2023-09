Sieger erhalten schwäbische Brezel

Foto: BrS

Am Samstag, 23.09.2023 nahm ein kleine Delegation des TSV RSK Esslingen am “Brezel”-Wettkampf in Köngen teil.

Der Wettbewerb zieht Sportler aus der Region an, die in verschiedenen Disziplinen wie Sprint, Weitsprung und Ballwurf gegeneinander antreten. Doch egal, welche Disziplin gewonnen wird, die Belohnung ist immer dieselbe: eine frische, handgefertigte schwäbische Brezel.

Die Athleten, die die ersten drei Plätze erreichen, stehen stolz auf dem Podium, um ihre Medaillen und ihre Brezeln in Empfang zu nehmen. Die Brezeln werden oft mit Freunden und Familie geteilt, während alle die sportlichen Erfolge feiern.

Vom TSV RSK konnte Livia Gramlich in der Klasse W8 die große Siegerbrezel für ihre herausragenden Ergebnisse mit 8,78 sec im 50 m Lauf, 3,28 m im Weitsprung und 25 m (!) im Schlagballweitwurf entgegennehmen. Das bedeutete 994 Punkte im Dreikampf und der Sieg mit über 200 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Die Leistungen im Dreikampf, im Schlagball und im Weitsprung bedeuteten auch jeweils neue Vereinsrekorde im TSV RSK in dieser Altersklasse.

Die Dreikampfleistung war so gut, dass Livia sogar den Wettbewerb der ein Jahr Älteren ebenfalls noch gewonnen hätte.

Ähnlich gut schlug sich Sebastian Fuchs in der Altersklasse M11, der dort hauchdünn Platz 2 im Dreikampf und mit 29,50 m im Schlagball eine neue persönliche Bestweite erreichen konnte. Viel Spaß hatten an diesem Tag beim Wettkampf mit den anderen Kindern auch Sophie Heilemann (W10), Klara Rundel (W11) und Noah McBeth (M8).