Sieg bei der deutschen Kanufreestyle Meisterschaft

Auch im Kanusport wurden dieses Jahr aufgrund der Corona Einschränkungen viele Wettkämpfe abgesagt.

Aufgrund der Regel- Lockerungen konnte nun etwas später, doch noch die Deutsche Meisterschaft im Kanufreestyle stattfinden. Ein Hochwasser hatte allerdings inzwischen die Wettkampf-Walze in Günzburg zerstört.

Ein geeigneter Austragungsort an dem alle Corona Verordnungen eingehalten werden konnten, wurde in Plattling an der Isarwelle gefunden. Das erste Mal im Jahr konnten sich die Freestyler im Wettkampf messen.

Von der Kanuvereinigung Esslingen startete Maximilian Nickmann bei den Schülern K1 U14. Beim Wettkampf starteten alle U18 Paddler gemeinsam. Anhand der Rangliste wurden am Ende die Meister in den Altersklassen ermittelt.

Nach einem souveränen Vorlauf konnte Maximilian Nickmann sich in einem starken Halbfinale als einziger U14 Teilnehmer den Einzug ins Finale sichern. Damit war er Deutscher Schülermeister K1 der unter 14 Jährigen.

Im Finale fuhr er gegen die viel älteren U18 /16 Jährigen. Hier erreichte er mit einer beachtlichen Leistung den fünften Platz.