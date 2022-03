Sicherer Schulweg: Moltkestraße und Schäferplatz

Foto: Hermann Falch

Sichere Schulwege sind für unsere Schulkinder unerlässlich. Marco di Pilla, Mitglied der Freien Wähler Esslingen, war hierzu in Kontakt mit Elternvertretern der Schillerschule Berkheim, der Konrektorin Frau Bartscher und Elternvertreter des Osterfeldkindergartens in Berkheim.

Zwei sehr kritische Stellen auf dem offiziell als Schulweg gekennzeichneten Weg der Kinder wurden immer wieder an ihn herangetragen. Es geht um die Kreuzung Moltkestraße/Jakobstraße und um den Kreuzungsbereich am Schäferplatz.

„Da die Jakobstraße eine „Vorfahrt-an-der-nächsten-Kreuzung“-Straße ist, fahren die meisten Verkehrsteilnehmer nicht mit der empfohlenen Richtgeschwindigkeit von 30 km/h durch diese Straße. Auch die LKWs und Busse halten sich meist nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das kann man sicher durch die Unfallstatistik der Polizei belegen, denn an dieser Kreuzung kommt es regelmäßig zu Unfällen. Hier wäre eine Ampel oder ein Zebrastreifen sinnvoll“, hebt Marco di Pilla hervor.

Am Schäferplatz ist die Verkehrslage für die Fußgänger noch unübersichtlicher. Hier wären zwei Zebrastreifen oder ein Kreisverkehr mit Zebrastreifen sinnvoll. Nicht nur für die Kinder auf ihrem Weg zur Schule, sondern für alle Fußgänger.

Es gibt eine Empfehlung, dass die Vorschulkinder bereits beginnen sollen, ihren Weg zur Einrichtung selbstständig zu meistern. Ebenso befürwortet die Schule, dass die Kinder möglichst zu Fuß und nicht mit dem Eltern-Taxi zur Schule kommen.

„Lassen Sie uns bitte dafür Sorge tragen, dass Fußgänger ALLER Altersklassen sicher über die beiden Hauptverkehrsstraßen in Berkheim kommen. Denn das sind diese beiden Kreuzungen mit der Buslinie und mit der Zufahrt zur B10“, bringt Marco di Pilla das Anliegen der Freien Wähler auf den Punkt. Die Freien Wähler haben das Anliegen in einer Anfrage an die Stadtverwaltung weitergegeben mit dem Ziel, den Schulweg sicherer zu gestalten.