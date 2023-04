Sichere und unabhängige Energieversorgung!

Foto:

Grade in den letzten Monaten sind wir schmerzlich darauf gestoßen worden, das wir bei Erdöl und Erdgas sehr stark von wenig menschenfreundlichen Regimes in einigen großen Liefer-Ländern abhängig waren. Was weniger bekannt ist: genauso problematische Abhängigkeiten bestehen schon seit Jahren sowohl bei der Steinkohle wie auch bei den Kernbrennstoffen: so bezog die EU nach Angaben von EURATOM im Jahr 2020 20,2 % des Urans aus Russland, weitere 19,1 % von Russlands Verbündetem Kasachstan – zusammen also fast 40 %. 18 der Reaktoren in der EU sind vollständig von russischen Brennelementen abhängig, und z.B. beziehen auch zwei der drei schweizerischen AKWs ihr Reaktor-Uran direkt vom russischen Staatskonzern Rosatom. Wollen wir weiterhin von solchen Zulieferungen abhängig bleiben, womöglich die fossile und nukleare Energieproduktion sogar noch weiter hochfahren? Manchen erscheint das fälschlicherweise als eine bequeme Lösungsmöglichkeit, um den zuletzt gestiegenen Energiepreisen und den aufgekommenen Ängsten entgegenzuwirken.

Aber damit würde man die gegenwärtigen Energieprobleme nur in die Zukunft hinein verlängern und noch viel schlimmer machen. Denn die preiswertesten Energieformen sind mittlerweile die Erneuerbaren! Und die könnten uns zugleich von möglicher Erpressung und sonstigen problematischen Abhängigkeiten befreien. Außerdem ist gerade in Zeiten von Krieg, Terror, Sabotage und Cyber-Kriminalität eine vielfältige und dezentrale Energieversorgung die beste Zukunftsvorsorge.

Aber bessere Lösungen fallen nicht einfach so vom Himmel: wir müssen nun zielstrebig planen und zügig investieren! Und neben neuen Wind- und Solarkraftwerke braucht es auch kluge Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Für Baden-Württemberg hat der BUND im Oktober 2022 dafür ein detailliertes, auf die zwölf Teilregionen heruntergebrochenes Konzept vorgelegt. Nähere Informationen dazu jederzeit und gerne unter info@bund-esslingen.de.