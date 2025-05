Sicher unterwegs: RT 161 beim Neckarwiesenfest

Foto: Felix Mayer

Der Serviceclub Round Table 161 Esslingen hat beim Neckarwiesenfest am 27. April gemeinsam mit den Freunden vom Old Table (OT) das wichtige Serviceprojekt „Raus aus dem toten Winkel“ erneut aufleben lassen. Ziel war es, insbesondere Kindern und Jugendlichen auf anschauliche Weise zu zeigen, wie gefährlich der tote Winkel bei großen Fahrzeugen sein kann. Mit einem echten Lkw vor Ort wurde das Thema praxisnah vermittelt und damit hoffentlich ein kleiner Beitrag zur aktiven Verkehrserziehung und nachhaltigen Sicherheit im Straßenverkehr geleistet.

Weiter geht es schon am 16. Mai mit der Unterstützung bei Waffelverkauf in Hohenkreuz. Der Erlös dieser Aktion fließt direkt in die Anschaffung einer Kleinkindrutsche für den Spielplatz an der Barbarossastraße.

Wer Lust bekommen hat sich ebenfalls bei Round Table zu engagieren, ist herzlich eingeladen sich bei uns zu melden!

Round Table bedeutet Gemeinschaft, Engagement und Spaß – alles auf Augenhöhe. Ob bei Charity-Aktionen, spannenden Tischabenden oder einfach in geselliger Runde: Bei uns zählt nicht der Titel, sondern der Mensch. Wir sind jung, aktiv, offen für Neues – und immer auf der Suche nach Persönlichkeiten, die Lust haben, mitzugestalten.