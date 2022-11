Sicher Radfahren im Herbst

Foto: Esslingen aufs Rad

Jetzt schon das Fahrrad einmotten für den Winter und andere Beförderungsmittel nehmen? Es kommt darauf an.

Kälte: wer morgens gut eingepackt losfährt, braucht nachmittags oft leichtere Kleidung, am Abend dann umgekehrt.

Nässe: bis jetzt hat es nur selten wirklich geschüttet. Wenn es nur leicht regnet oder man nur kurze Strecken fährt, reicht eine Regenjacke oder ein Regenponcho. Unterm Poncho ist es weniger warm, dafür schwitzt man auch weniger, wenn es anstrengend wird.

Licht: klar, das wird jetzt immer wichtiger. Bei Akkuleuchten braucht man einen Plan, damit man sie immer geladen dabei hat. Am besten ist eine Lademöglichkeit in der Nähe der Tür.

Rutschgefahr: wenn Laub fällt und nass wird, kann das schnell rutschig werden. Ein guter Anlass, das Reifenprofil anzuschauen, denn Profil gibt besseren Grip. Auch für die Reinigung von Radwegen ist die Stadtverwaltung zuständig. Im Zweifelsfall hilft ein Hinweis über den Mängelmelder der Stadt Esslingen: www.kurzelinks.de/maengelmelder-esslingen. Erfahrungsgemäss werden Gefahren schnell beseitigt.

Unvorhergesehenes: die Situation auf Strassen und Wegen wird schlechter kalkulierbar. Hektik ist gefährlich, deshalb ist es sinnvoll, etwas mehr Zeit für den Weg mit dem Rad einzuplanen. Das hat ganz nebenbei den Vorteil, dass man die Fahrt geniessen kann und mit guter Laune ankommt.

Zur Not hilft oft eine Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Fahrradmitnahme in der S-Bahn ist immer möglich, wochentags von 6 bis 9 braucht man ein Kinderticket. Unter bestimmten Bedingungen ist in Esslingen die kostenlose Mitnahme im Bus möglich, aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses. Die Regelungen sind hier: https://www.sve-es.de/start/aktuelles/fahrradmitnahme.html

WIr wünschen weiterhin gutes Radfahren!

thomas.albrecht@adfc-bw.de

Endspurt beim Fahrradklimatest ist 30.11.: https://fahrradklima-test.adfc.de/

Wer die Fahrradsituation in mehreren Gemeinden gut kennt, kann auch mehrfach abstimmen.