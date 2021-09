Sicher Radfahren für Gross und Klein: KidicalMass

Foto: Kidical Mass Esslingen

Die #FahrradGeneration ging am 19. September 2021 in Esslingen für ein neues Verständnis von Mobilität auf die Straße. Das Kidical Mass Aktionswochenende fand eine Woche vor der Bundestagswahl deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinaus in über 130 Städten und Gemeinden statt.

Das Motto: Platz da für die nächste Generation!

„Wir wollen, dass sich alle Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad bewegen können. Wir fordern kinder- und fahrradfreundliche Orte im ganzen Land.“ sagt der Organisator der Esslinger Tour Christian Henkel vom Bündnis Esslingen aufs Rad.

150 Kinder und ihre Eltern wurden von der Polizei durch die Stadt eskortiert, genossen Sonne und mitgebrachte Musik. Zum Schulbeginn macht aktuell auch die Polizei auf die Sicherheit von Kindern aufmerksam. Zugeparkte Gehwege können demnach „schnell zu einer tödlichen Gefahr werden“ schreibt das Polizeipräsidium in seiner Pressemitteilung. Die Veranstalter um ADFC und VCD Esslingen sehen großen Verbesserungsbedarf in der Infrastruktur.

Die Forderungen des Kidical Mass Aktionsbündnisses an die neue Bundesregierung lauten:

* Sicheres Schulradwegenetz bis 2030

* Schulstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen und Kitas

* Stetige jährliche Finanzierung mit konkreten Zielvorgaben an die Kommunen

* Kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht, v.a.

* Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts,

* geschützte und baulich getrennte, breite Radwege an Hauptstraßen,

* Spielstraßen,

* Wohngebiete ohne Durchgangsverkehr,

* Vision Zero (null Verkehrstote)