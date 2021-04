Sicher mit Überholabstand

Foto: ADFC Esslingen

„Wer sich im Straßenverkehr sicher fühlt, nutzt eher das Rad. Und wer die Regeln kennt, fühlt sich sicherer.“ sagt Joachim Schleicher, Ansprechpartner des ADFC Esslingen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) initiiert mit der Kreisverkehrswacht Esslingen daher eine Informationskampagne zum Überholabstand laut Straßenverkehrsordnung. Die subjektive (gefühlte) und objektive Sicherheit von Radfahrenden ist stärker, wenn die fahrradbezogenen Aspekte der Straßenverkehrsordnung (StVO) eingehalten werden. Große Plakate im ganzen Landkreis Esslingen erinnern nun daran: Die StVO schreibt Autofahrenden innerorts einen Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen von Radfahrenden vor, außerorts sogar 2,0 Meter.

Im täglichen Verkehrsgeschehen führt die Missachtung dieser Regel regelmäßig zu gefährlichen Situationen für Radfahrende und dazu, dass sich (potenzielle) Radfahrende gefährdet und ungeschützt fühlen. Bisher werden die Verstöße gegen die geltende StVO in Esslingen nicht systematisch geahndet oder verfolgt. Die städtische Aufklärung über korrektes Verhalten mit einer bedruckten Busrückseite und Warnwesten setzt die kreisweite Aktion nun in den nächsten Monaten fort.

„Das Umstiegspotential ist riesig“, verweist Schleicher auf repräsentative Umfragen zur Verkehrsmittelwahl. Etwa 60 % der zurückgelegten Wege in Baden-Württemberg sind kürzer als 5 km. Bei Wegen unter 2 km wird in 27 % der Fälle das Auto, bei Wegen zwischen 2 und 5 km in über 50 % der Fälle Auto als Verkehrsmittel gewählt. Dabei sind Wege bis 5 km ideale Radfahr-Distanzen, auf denen das Fahrrad im Durchschnitt sogar schneller ist als das Auto. Der ADFC forciert daher eine Kombination aus Information zur StVO und Kontrollen zum Schutz von Radfahrenden, um mehr Menschen, die Wahl für ein umweltfreundliches Verkehrsmittel zu erleichtern.