SI-Club Esslingen spendet für Frauen in Beirut!

Nach der verheerenden Explosion in Beirut am 4. August d.J. organisiert die Stuttgarter Pfarrerin Friederike Weltzien die Hilfe für Katastrophen-Opfer, v. a. für die von ihr betreuten Frauen.

Friederike Weltzien ist im Libanon aufgewachsen und engagiert sich seit Jahren bei der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde in Beirut. Sie ist Mitbegründerin der Organisation „Haus des Friedens“, der interkulturellen Begegnungsstätte Dar Assallam in Wardaniyeh-Schoufberg, 35 km südlich von Beirut im Süden des Landes. Die dort stattfindenden Fortbildungen für traumatisierte Frauen werden mitorganisiert von unserer Clubschwester Ruth Simon-Weidner, die ein wesentlicher Teil des Teams ist und regelmäßig in den Libanon reist. In der jetzigen Notsituation wurde das „Haus des Friedens“ zur Unterkunft für die durch die Katastrophe obdachlos gewordenen Frauen.

Dieses Projekt unterstützen wir Soroptimistinnen des Clubs Esslingen mit einer Spende von 500 Euro.