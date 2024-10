Shantys gaben den Ton

Foto: e

Endlich – nach fünfjähriger Pause – lud der Fachverband Shantychöre Deutschland (FSD) vom 15. bis 22. Sept. wieder zu einem Internationalen Shantyfestival in die westlichen Ostsee ein. Und so verließen am 16.Sept. in aller Frühe sechs Zweimaster den Hafen von Kiel -Holtenau.

Die Traditionssegler unter holländischer Flagge hatten 12 Shanty-Chöre aus Deutschland und der Schweiz an Bord. Ziel der Schiffe waren die zweitägigen Shantyfestivals in Marstal/Dänemark und in Burgstaaken/Insel Fehmarn. Der Shanty-Chor der MK “Tsingtau” aus Esslingen hatte auf der “Zephyr” angeheuert. An Bord waren insgesamt 23 Besatzungsmitglieder von sechs verschiedenen Shanty-Chören. Jeder Chor singt andere Lieder und gleiche Lieder werden oft unterschiedlich interpretiert. Da gab es dann viel zu diskutieren. Doch unter Leitung des Esslinger Chorleiters ist es relativ schnell gelungen aus der heterogenen Gruppe einen einheitlichen

“Zephyr”-Shanty- Chor zu formen, der auf allen Bühnen in Marstal und in Burgstaaken eine gute Performance ablieferte. Toll war natürlich auch eine Reise auf einem Schiff zu erleben, das nur angetrieben vom Wind Fahrt durchs Wasser macht – ohne Motorgeräusche, Vibrationen und Abgase. Alles sehr entspannend – auch wenn das Setzen der Segel etwas mühsam und die Unterbringung in Drei-Manns-Kammern etwas eng war. Am Ende der Reise wurde besonders der freundschaftliche Umgang aller mit allen gelobt.