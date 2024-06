SG holt Silber bei BW-Meisterschaft im 5er Radball

Foto: RCO

Am Sonntag, den 16. Juni 2024 fand in der Schwarzwaldhalle in Gärtringen die Baden-Württembergische Meisterschaft im 5er Radball statt. Die Spielgemeinschaft (SG) aus Oberesslingen und Reichenbach erreichte dabei einen beachtlichen zweiten Platz.

Durch die kurzfristige Absage von Hofen wurde der Spielplan angepasst und die Teams spielten Jeder gegen Jeden. Im Auftaktspiel gegen die SG Denkendorf/Kemnat spielte man mutig nach vorne und Alex Blasi brachte die SG Oberesslingen/Reichenbach früh in Führung. Trotz guter Chancen des Gegners, der mit langen Bällen immer wieder gefährlich wurde, behielt man die Oberhand und siegte knapp mit 1:0. Gegen Waldrems geriet man zunächst in Rückstand. Ein Foul im Strafraum führte zum 0:1 per 7-Meter und kurz darauf zum 0:2. Felix Thamm verkürzte noch vor der Halbzeit und in der Schlussphase gelang Andy Rück und Moritz Bracht der 3:3-Ausgleich. Gegen die SG Langenschiltach/Sulgen sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem Oberesslingen/Reichenbach durch einen 7-Meter erneut in Führung ging. Trotz vieler Ballwechsel und einem Freistoß an den Pfosten blieb es spannend. Am Ende rettete man den knappen Vorsprung über die Zeit und gewann mit 1:0. Im entscheidenden Spiel um den Titel geriet man gegen die Heimmannschaft aus Gärtringen früh in Rückstand. Trotz des Anschlusstreffers von Felix Thamm und des Ausgleichs durch Moritz Bracht ging Gärtringen nach der Pause erneut in Führung. Torhüter Jan Brezina verhinderte mit zwei Paraden weitere Gegentreffer, das Endergebnis von 3:7 konnte er gegen die spielstarken Gärtringer jedoch nicht verhindern.

Mit dieser Leistung sicherte sich die SG Oberesslingen/Reichenbach den zweiten Platz hinter Gärtringen. Trainer Sebastian Seeber lobte die Mannschaft: “Das war eine herausragende Leistung! Die Jungs haben sich den zweiten Platz verdient. Man hat gesehen, dass die SG Oberesslingen/Reichenbach Lust auf mehr hat und schon bald den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga schaffen will.”