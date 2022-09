Serenade auf der Terrasse der Südkirche

Foto: Rebekka Schwarz

Was eine Serenade ist? Ein heiterer musikalischer Abend unter freiem Himmel. In diesem Fall auf der Terrasse der Südkirche, Spitalsteige 3, Pliensauvorstadt. Mit Blick übers Neckartal. Mit Abendstimmung. Mit Musik der Band RIO RANDERSCHEINUNG www.rioranderscheinung.de und mit Cornelia Krause, Pfarrerin der Südkirche. Der Eintritt ist frei, Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis. Bei Regen fällt der Abend aus.

Rio Randerscheinung – mit Thomas Oswald, Gitarrist, Sänger und Songwriter. Siegfried Dick am Bass. Wolfram Boemer am Schlagzeug. Texte, die berühren. Musik, die sich einen Weg bahnt. Am 15. September um 19 Uhr!