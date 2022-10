Seniorentreffen auf der Katharinenlinde

Foto: Schneeschuhverein Esslingen

Mittwoch, 19. Oktober 2022 ab 15 Uhr in der Gaststätte Katharinenlinde

Nach einem für uns schneearmen Winter, aber einem superheißen Sommer, einer SVE-Vorstandswahl und einiges mehr treffen wir uns mal wieder bei Kaffee und Kuchen nach einem kleinen Spaziergang auf Esslingens Höhen mit einer tollen Aussicht auf die Alb und Stuttgart. Wir würden uns freuen das eine oder andere kürzlich frisch gewählte Vorstandsmitglied im Kreise der Senioren begrüßen zu können, um sich vorzustellen und das Wichtigste vom Verein und der Hütte zu erzählen. Hoffentlich haben wir so schönes Wetter wie im Frühjahr! Bis bald, Hotte

Innerhalb der Mitgliedervollversammlung am 29.09.2022 fanden Neuwahlen statt. Es gab einen großen Wechsel im Vorstand, eine Verjüngung und 2 junge Frauen an der Spitze mit Sarah Seyffert und Leonie Levermann. Alles nähere zur Wahl folgt in der nächsten Ausgabe am 14.10.2022.