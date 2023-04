Seniorentreffen auf der Katharinenlinde

Foto: Schneeschuhverein Esslingen

Bei wunderschönem Wetter mit 20 Grad Temperatur, trafen wir uns am 22. März 2023 bestens gelaunt in der Gaststätte Katharinenlinde in Rüdern. Mit schönster Fernsicht von der Achalm, über Hohenneuffen, Burgruine Teck bis zum Aichelberg konnte man fast jeden Baum auf der Alb erkennen. Die besten Voraussetzungen für eine lustige Wanderung einmal rund um die Katharinenlinde.

Anschließend verwöhnten uns Tina und Wolfgang mit Käsekuchen, Zwetschgenkuchen, Zitronenrolle und viel Kaffee. Es gab eine Menge zu erzählen über Geburtstage, Familienfeste bis hin zum Urlaub. Einige blieben noch zu einem deftigen Abendessen.

Es war mal wieder ein gelungenes Treffen in schöner Umgebung und wir freuen uns bis zum nächsten Mal im Herbst!

Vielen Dank an unsere Gastgeber, die uns, wie immer bestens verwöhnt haben.

Hotte Schmid