Seniorentreffen auf der Katharinenlinde

Bei strahlendem Sonnenschein im Oktober 2022 trafen sich ca. 30 Personen in der altbewährten Gaststätte Katharinenlinde. Eine größere Gruppe entschloss sich vor dem Kaffee zu einem lohnenswerten Rundgang mit toller Fernsicht Richtung Alb, auf die Filder, das Neckartal und in den Talkessel von Stuttgart. Die verlorenen Kalorien wurden anschließend in Form von sehr leckerem Kuchen wieder ergänzt.

Es gab viel zu erzählen, Corona hat auch unser Vereinsleben stark eingeschränkt! Die Zeit verging wie im Flug bis zum gemütlichen Abendessen.

Vielen Dank auch an Tina und Wolfgang für die gute und leckere Bewirtung.

Nun warten wir auf den Winter mit hoffentlich viel Schnee und schöne Ausflüge auf unsere Wolfbühlhütte sowie ein reges Vereinsleben*.

Hotte

*Ideen für Veranstaltungen, Ausfahrten, Skikurse für Kinder, Touren, etc. mit dem Schneeschuhverein Esslingen stehen auf der Homepage, u.a. im neuen digitalen Vereinsheft. Einfach mal vorbeischauen unter www.schneeschuhverein-esslingen.de!