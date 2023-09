Seltene Klänge – Aufsehen erregender Raum

Foto: Margarete Teuscher

In der Franziskanerkirche Esslingen präsentieren Tilman Teuscher und Hans Förster in einem Konzert Instrumente, die Aufmerksamkeit wecken und zum entspannten Zuhören einladen. In der seltenen Kombination von Harfe zusammen mit Nyckelharpa, Drehleier und dem Flügelhorn musiziert das Duo am Sonntag, 24. September um 17 Uhr Musik aus Südamerika, Frankreich, Italien. Dabei sind modern arrangierte Stücke aus verschiedensten Epochen zu hören. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.