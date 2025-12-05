Seewiesenkinderchor unterwegs auf der Jugendfarm

Foto: e

Im Oktober unternahm der Seewiesenkinderchor einen fröhlichen Ausflug zur Jugendfarm auf dem Zollberg. Bei herrlichem Herbstwetter konnten die Kinder die Tiere hautnah erleben und viel Zeit draußen in der Natur verbringen. Ob beim Streicheln der Ziegen, beim Beobachten der Pferde oder beim Toben auf dem Gelände – überall war die Begeisterung spürbar.

Natürlich durfte auch ein gemeinsames Vesper nicht fehlen: Alle hatten etwas Leckeres dabei, sodass man sich beim Essen austauschen und stärken konnte. Das gemeinsame Erlebnis in der Gruppe machte den Tag zu etwas Besonderem, das den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Lust auf Singen?

Der Seewiesenkinderchor ist ein Konzertchor, der Kinder zusammenbringt, die Freude am gemeinsamen Singen haben. Die wöchentlichen Proben finden dienstags am Nachmittag von 16.30-17.30 Uhr Konzertchor und von 17.30-18.30 Uhr Jugendchor unter der Leitung von Chorleiterin Petra Koschatzky in der Hohenkreuzhalle statt. Dabei stehen nicht nur die musikalische Qualität, sondern vor allem der Spaß und das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund.

Interessierte Kinder sind herzlich eingeladen, zum Schnuppern vorbeizukommen.