Seewiesenchor lädt zum Mitsingen ein

Foto: –

Am Tag der offenen Tür an der Seewiesenschule präsentierte sich auch der Seewiesenkinderchor und gab einen lebenigen Einblick

in seine Chorarbeit. Aktuell probt der Chor mit viel Begeisterung das Musical “Max und die Käsebande, das im Juni zur Aufführung kommt.

Die Proben finden in der Hohenkreuzhalle statt. Kinder der 1. bis 5. Klasse proben immer dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr, ab der 5. Klasse von 17.30-18.30 Uhr.

Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, beim Chor reinzuschnuppern und die Freude am gemeinsamen Singen und Schauspielern zu entdecken.

ob mit oder ohne Chorerfahrung- alle sind willkommen!