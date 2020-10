Seewiesen-Kinderchor probt in Hohenkreuzhalle

Nachdem Anfang Juni 2020 mit dem Angebot „Singen im Freien“ der Neustart des Kinderchorsingens im Esslinger Norden nach 2 1/2-monatiger Zwangspause gelungen war, belohnte sich der Seewiesen-Kinderchor nach 6 Singstunden im Freien (zuletzt auf der Wiese vor der Esslinger Burg) am letzten Dienstag vor den Sommerferien mit einem Ausflug auf den Wieslenhof. Besonderes Highlight dieses Ausflugs war – neben dem Zwergziegen-Streichelzoo – für die 15 teilnehmenden Chorkinder eine kurze Reitstunde an der langen Leine unserer Chorleiterin Petra bzw. ihrer Tochter Isabel. Nach den Schulferien war das Wetter zunächst noch gut genug für zwei weitere Singstunden im Freien. Zwischenzeitlich war unsere Suche nach einem sicheren Probenraum für kalte und/oder nasse Herbst- und Wintertage erfolgreich: Ab sofort finden die Kinderchorproben dienstags von 16:00 bis 17:00 Uhr in der Hohenkreuzhalle statt – natürlich unter Erfüllung sämtlicher für das Chorsingen an Schulen vom Kultusministerium vorgeschriebenen Abstands-, Masken- und Hygieneauflagen. Die Turnhalle erlaubt aufgrund ihrer Größe und Höhe eine großzügige Interpretation der Abstandsregeln ( 2 m zwischen den Sänger|innen und 4 m zwischen Chorleitung und Sängern|innen). Zusätzlich wird vor Beginn sowie in der Mitte der Singstunde gründlich gelüftet. Bei schönem und hinreichend warmem (> 15 Grad) Wetter finden die Chorproben auf dem Schulhofgelände im Freien statt. M.U.