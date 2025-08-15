Sebastian Schäfer stellt sein Team vor

Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Als Bundestagsabgeordneter für Esslingen ist meine politische Arbeit zwischen Berlin und meinem Wahlkreis aufgeteilt. Als Sprecher für Haushaltspolitik der Grünen Bundestagsfraktion liegt der Fokus meiner Arbeit derzeit auf der Beratung der Haushalte für die Jahre 2025 und 2026. Als Haushaltspolitiker bin ich politischer Generalist, entsprechend wichtig ist ein gutes Team, das meine Arbeit unterstützt. Als Abgeordneter stellt mir der Deutsche Bundestag dafür 26.650 Euro pro Monat zur Verfügung.

Bei meiner Büroleiterin Julia Schmid laufen in Berlin alle Fäden zusammen. Unterstützt werde ich außerdem von meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Ulrike Paschedag, Finn Kaiser und Carl Reichert, die sich vor allem um haushaltspolitische Fragen kümmern. Neben den großen Linien der Haushaltspolitik bin ich auch für den Bereich Verteidigung zuständig.

Im Wahlkreis Esslingen wird die Bundespolitik, die manchmal weit weg wirkt, für die Menschen konkret. Hier wirken sich politische Entscheidungen auf viele Bereiche aus – sei es bei Infrastrukturprojekten, in der Steuerpolitik oder bei Maßnahmen zum Klimaschutz. Als Ihr Abgeordneter ist es mir wichtig, im Gespräch zu sein mit Ihnen, mit Unternehmen, Vereinen oder ehrenamtlich engagierten Menschen.

Im Wahlkreis unterstützen mich Elke Rottmann, Andi Fritz und Jessica Deiss in meinem Esslinger Wahlkreisbüro am Rande der Altstadt. Sie sorgen dafür, dass Firmenbesuche, Bürgersprechstunden oder andere Vor-Ort-Termine pünktlich stattfinden. Ich freue mich darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten – sei es bei einer meiner Sprechstunden, einem Besuch vor Ort oder einfach spontan auf der Straße.