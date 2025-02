Sebastian Schäfer: Bitte gehen Sie wählen

Foto: Lena Lux

Unser Land steht vor einer richtungsweisenden Bundestagswahl. Sie alle haben die Diskussionen und Debatten in den vergangenen Wochen verfolgt und wissen: Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Von der Sicherung unseres Wohlstands mit einer starken Wirtschaft, über eine robuste Sicherheitspolitik nach innen und außen bis zu einem echten Umwelt- und Klimaschutz, damit auch zukünftige Generationen ihre Welt gestalten können. Die Aufgaben sind groß, die To-Do-Liste ist lang und vielschichtig und die Zusammenhänge oft komplex.

Einfache, rückwärtsgewandte Lösungen, wie sie manche versprechen, wird es dafür sicherlich nicht geben. Der Grundpfeiler unseres Zusammenlebens und die Kraft die Zukunft zu gestalten, besteht in unserem Zusammenhalt. Wir wollen frei und selbstbestimmt leben. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich jeden Tag für den Zusammenhalt und unsere Demokratie einsetzen.

Wir haben in unserem Land gute Voraussetzungen, dass wir die Aufgaben gestemmt bekommen. Wir können – wenn wir gemeinsam anpacken – viel hinbekommen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft richtig stellen. Dafür braucht es Investitionen, in Sicherheit, Infrastruktur, Bildung, Innovation. Es sind raue Zeiten – wir müssen uns anstrengen, alle miteinander. Und wir brauchen Verantwortung und Zuversicht.

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Esslingen, es war mir eine große Ehre, Sie in den letzten vier Jahren in Berlin zu vertreten. Gerne will ich diese Arbeit weiterhin für Sie leisten. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen. Bitte gehen Sie wählen!