Sebastian Schäfer besucht Grüne Woche

Foto: Sebastian Schäfer

2026 ist ein besonderes Jahr für die Grüne Woche in Berlin: Die internationale Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau feiert ihr 100-jähriges Jubiläum und präsentiert die von Tradition und Fortschritt geprägte Vielfalt der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Auch dieses Jahr war ich zu Gast bei dem Bio-Empfang des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und habe mich bei einem Rundgang über die neuesten Trends und die aktuelle Situation in der Öko-Landwirtschaft und -Lebensmittelerzeugung informiert.

Mein Schwerpunkt des Messebesuchs war das Thema Tierwohl. Artgerechte Haltung, transparente Kennzeichnung und hohe Standards sind für uns Grüne zentrale Bausteine einer verantwortungsvollen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage: Bio boomt! 2025 wurde mit 18,3 Mrd. € Umsatz ein Rekord erreicht. Die Nachfrage ist so hoch, dass heimische Biobetriebe sie kaum noch decken können.

Bio steht für Qualität, Transparenz und Verantwortung – gut für unsere Gesundheit, Umwelt und regionale Wirtschaft. Genau deshalb treiben wir Grüne den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft weiter konsequent voran.

Besonders gefreut habe ich mich über das Wiedersehen mit Christof Clauss von der Domäne Weil, dessen Familienbetrieb in Esslingen ich bereits besucht habe. Der Hof zeigt eindrucksvoll, wie innovative Ideen im Anbau und in der Vermarktung von Bio-Wein, Gemüse, Obst und Kräutern funktionieren können. Vielen Dank für den spannenden Austausch und die vielen Impulse aus der Branche!