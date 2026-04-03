Schwimmcamp in den Osterferien

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Der TSV Berkheim bietet in Kooperation mit der DLRG Berkheim ein zweitägiges Schwimmcamp für Grundschulkinder (6 bis 10 Jahre) in den Osterferien an. Es findet am 7. und 8.April jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr im Berkheimer Schwimmbad statt. In unserem Schwimmcamp erleben Kinder zwei abwechslungsreiche Tage voller Bewegung, Lernen und ganz viel Freude im Wasser. Neben der Verbesserung der Schwimmtechnik steht vor allem eines im Mittelpunkt: Sicherheit und Selbstvertrauen im Wasser. Mit viel Spaß, abwechslungsreichen Übungen und spannenden Spielen wird das Wasser zum Erlebnis! Die Kinder lernen spielerisch, Gefahren im Wasser zu erkennen und richtig zu handeln. Sie lernen erste Rettungs-Skills: Wie helfe ich mir selbst? Wie kann ich anderen helfen, ohne mich zu gefährden? Wir zeigen die Grundlagen kindgerecht und praxisnah. Zudem geht es darum, die Schwimmtechnik zu verbessern, neue Bewegungen auszuprobieren und sich im Wasser sicher zu fühlen. Wasserspiele, Teamaktionen und kleine Challenges sorgen für jede Menge gute Laune! Teilnahmevoraussetzungen sind das Seepferdchen-Abzeichen und 200 Meter sicheres Schwimmen. Das Camp wird von qualifizierten und erfahrenen Übungsleiter:innen betreut. Kleine Gruppen sorgen für eine individuelle und sichere Begleitung. Kosten: 40 Euro für Mitglieder/80 Euro für Nicht-Mitglieder. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.tsv-berkheim.de