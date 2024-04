Foto: Sven Teufel

Seit Ende März steht im Maillepark ein Hinweisschild zum Schutz von Wildbienen.

Dieses hat das Grünflächenamt in Kooperation mit uns vom ZuZule erarbeitet/erstellt.

Mit folgendem Text:

„Schau mal genauer hin…

… hier nisten Sandbienen im Boden.

Von ihnen geht keine Gefahr für uns Menschen aus, weil sie keinen starken Stachel haben.

Wildbienen sind durch uns Menschen in vielerlei Hinsicht bedroht und müssen besonders geschützt werden.

Bitte begegne ihnen, und allen anderen Insekten, vorsichtig und freundlich, lass ihren aktuellen Lebensraum weitestgehend unberührt – so helfen wir alle mit, dass es auch in Zukunft viele von ihnen gibt!“

Allen Beteiligten war wichtig:

„die Möglichkeit in der Maille zum Thema Umweltbildung proaktiv etwas zu machen. Also statt absperren informieren! Damit könnte das Thema über die Eltern an die Kinder getragen werden und die Rücksichtnahme auf die Bienen verbessert werden. Im Gegenzug könnte aber auch manch besorgten Eltern die Angst vor den Bienen genommen.“

Wir freuen uns sehr, mit dieser Aktion gemeinsam einen Teil zum Artenschutz beitragen zu können ! 🙂

ZuZule- Termine und Veranstaltungen:

Secondhand Wochenende: Samstag 13.4. + Sonntag 14.4.24

Sa 14-20 Uhr So 10-16 Uhr -> Langheck Areal, Ulmer Str. 34, Esslingen

Secondhand-Artikel aller Art, selbst DIY Beutel nähen, Info-Corner

Musik + Chill-Ecke, Snacks + Getränke, u.v.m.

mehr Details auf: https://zuzule.net/secondhand-wochenende/

Allgemeine Infos zu uns und unseren Veranstaltungen auf: www.zuzule.net