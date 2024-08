Schulfest – wir waren mit dabei!

Foto: A. Beck

Die Jugendkapelle des MVL unter der Leitung von Selina Weiss, spielte auch in diesem Jahr wieder beim Schulfest der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn.

Bei sommerlichen Temperaturen, startete die Jugendkapelle gegen 17 Uhr. Viele Kinder und Erwachsene durften sich auf eine Dreiviertelstunde Musik mit der freuen. Stücke wie „I want to break free“, „Hey Pippi Langstrumpf“ oder „Shaun das Schaf“ durften da nicht fehlen. Die Zeit verging viel zu schnell. Den Zuhörern gefiel es so gut, dass nach einer Zugabe gerufen wurde. Den Wunsch erfüllte die Jugend gerne und spielte zum Abschluss „We will rock you“.

Auch an unserem großen Sommerfest unterhielt die Jugend am Samstagmittag die Gäste aufs Beste!

Falls ihr nun neugierig geworden seid und selber ein Instrument spielt oder lernen möchtet, meldet euch einfach bei unserer Jugendleiterin Nadine Schwaiger (n.schwaiger1075@gmail.com) oder schaut in unserer Probe vorbei. Wir proben immer freitags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Alten Schulhaus.

Die nächste Probe findet nach den Ferien am 13. September statt!

Auch könnt ihr gerne bei unserem Ferientreff am 17. August vorbeischauen.

Ab 17 Uhr treffen sich die “Daheimgebliebenen” im oder am Alten Schulhaus,

Unser Ferientreff ist kein offizielles Fest, sondern ein gemütliches Zusammensitzen der Vereinsmitglieder samt Freunden in der Ferienzeit.

Wir bieten einen frisch gebackenen Fleischkäse und Bauch an sowie Getränke aller Art. Salatspenden, andere kulinarische Köstlichkeiten sowie Desserts sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!

MVL –Wir sind anders!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm