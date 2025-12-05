Schola Gregoriana bedankt sich bei Felix Muntwiler

Foto: H. Pohl für die Schola Gregoriana

am ersten Adventssonntag sang die Schola Gregoriana unter Leitung von Felix Muntwiler wieder einmal das Proprium, das sind die für die Tage des Kirchenjahres festgelegten Gebete und Gesänge. In die Adventszeit dieses Jahres fällt auch das 40. Jubiläum der ersten von Felix Muntwiler mit dem Münsterchor gestalteten Messe.

Unser Scholar der ersten Stunde, Rainer Digel sprach diesen Dank nach der Messfeier aus:

“Zum Ende dieses Gottesdienstes möchten wir uns bei Felix Muntwiler für sein 40 Jähriges Wirken hier in St. Paul bedanken. Nachdem er 1985 als Chorleiter des Münsterchors und später auch als Organist seinen Dienst in St. Paul aufnahm führte er nach nur wenigen Jahren die langjährige Tradition der Gregorianischen Gesänge hier in St. Paul fort und gründete die heutige Schola. Mit anfänglich wenigen Sängern entwickelte er die Schola in kurzer Zeit zu einem ansehnlichen Chor, wir profitieren von seiner großen fachlichen Kompetenz und seiner kommunikativen Art, der Geduld, wenn wir wieder einmal 1, 2 oder gar 5 Zehntel gesunken sind, und, wenn es einmal nicht so klappt wie heute am Anfang unseres Gottesdienstes, seine Nachsicht, die uns die Proben und Aufführungen sehr erleichtern.

In diesen 4 Jahrzehnten hat die besondere Musik der Gregorianischen Gesänge ihren festen Bestandteil in der Liturgie eingenommen, die wir sehr gerne singend wahrnehmen.

Er ist auch ein Genießer. So möchten wir uns bei Felix Muntwiler mit besonders auserlesenen Esslinger Weinen speziell für ihn etikettiert aus einem renomierten Esslinger Weingut unseres Sangeskollegen bedanken und hoffen noch lange Zeit auf sein Wirken mit uns in unserer Gemeinde.

Wir sagen herzlichen Dank Felix!