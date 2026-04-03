Schöne Osterfeiertage…

Foto: M. Wimmer-Huber

…wünscht der Musikverein Liebersbronn!

Am 25. April spielen wir bereits unseren 1. Auftritt in der Sommersaison 2026.

Wir werden mit dem Bus nach Friolzheim fahren, um beim dortigen Bockbierfest für die musikalische Unterhaltung zu sorgen. Es wird auch ein kleines Vorprogramm geben. Nähere Infos folgen.

Der nächste Auftritt ist bei der Maihockeste des MV Ohmden am 01. Mai, bevor am 14. Mai unsere MVL-Vatertagshocketse auf dem Festplatz an der Römerstraße stattfindet.

Wenn Sie Lust haben, bei uns mitzumachen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt! melden Sie sich bei:

Schriftführerin Sabine Gansloser, sabhae@web.de oder bei Jugendleiterin Denise Lindner, jugendleitermvliebersbronn@gmail.com.

Die nächste Probe der Jugendkapelle findet am Freitag, 17.04., von 18.30-19.30 Uhr statt. Die Stammkapelle probt zuvor am 10.04. von 20.00-22.30 Uhr im Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1, 73732 Esslingen. Weitere zusätzliche Proben sind möglich und aus dem Konzertmeister zu entnehmen!

Die nächsten Termine im Überblick:

25.04. Auftritt beim Bockbierfest in Friolzheim.

30.04. ab 18.30 Uhr Stammtisch im Alten Schulhaus

01.05. 14.30-17.30 Uhr Auftritt bei der Maihocketse des MV Ohmden

14.05. ab 11.00 Uhr MVL-Vatertagshocketse, Festplatz Römerstr. 41

MVL – Sei dabei!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm