Schöne Bescherung

Foto: JF

Am zweiten Weihnachtsfeiertag lief ein Hund in Wernau weg. Er blieb mit der Leine hängen – und geregnet hat es auch noch. Am Ende saßen aber alle wieder gemeinsam um den Christbaum. Dumme Situationen gibt es immer wieder, davor ist niemand gefeit. Und das Schicksal fragt auch nicht, ob gerade Weihnachten ist. Beim Gassigehen – ob am Anfang oder am Ende konnten wir nicht mehr herausfinden – ist dieser hübsche Kerl stiften gegangen. Dummerweise blieb er auf einer Streuobstwiese mit der Schleppleine an einem Baum hängen. Da war der Ausflug dann beendet. Unfreiwillig. Die Finderin kam per Pferd vorbei und sah den Hund dort am Baum stehen. Sonst sah sie niemanden. Naja, kann ja sein, dass Herrchen oder Frauchen gerade kurz woanders ist und gleich wiederkommt. Später kam sie nochmal an der gleichen Stelle vorbei, zu Fuß, und sah den Hund immer noch dort stehen. Allein. Im Regen. Komisch, das! Sie rief die Tierrettung an, weil es ihr doch seltsam vorkam. Wir fuhren hin, lasen den Chip aus, und stellen fest, dass die Fellnase nicht registriert war. Zwischenzeitlich war auch die Polizei aufgetaucht. Scheinbar hatte noch jemand anderes Verdacht geschöpft, als er oder sie den tropfnassen armen Kerl eine Weile am Baum hat stehen sehen. Wir brachten ihn ins Tierheim Esslingen, wo er erstmal trockengerubbelt und verköstigt wurde. Seine Besitzerin hatte ihn zwischenzeitlich schon vermisst und sich im Tierheim gemeldet. So gelang die glückliche Familienzusammenführung doch noch und das freudige Wiedersehen war wohl die schönste Bescherung für beide Seiten bei diesem Weihnachtsfest Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen konnten. Danke an die aufmerksame Finderin! Wenn auch Sie ein Tier in Not finden, rufen Sie uns an – vielen Dank. Dies ist unsere 24-Stunden-Notfallnummer: 01 77 35 90 902. Tierisch viele Grüße!