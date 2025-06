Schöne Aussichten beim Radeln mit Hotte

Foto: Schneeschuhverein Esslingen

5 Tage Radeln vom 12.-16 Mai 2025 vom Kaiserstuhl zum Schwarzwald, Tuniberg und den Vogesen mit der Unterkunft im Vulkanstüble in Achkarren.

Es war mal wieder so weit: ein paar Tage radeln mit netten Leuten und schönen Zielen.

Wir starteten mit der Tuniberg-Tour und dem Vogelsang-Pass. Ab Gottenheim gab es einen wunderbaren Panoramablick auf den Schwarzwald und die Vogesen mit anschließender Abfahrt nach Niederrimsingen. Zum Mittagessen hockten wir in gemütlicher Runde am Marktplatz von Breisach.

Die zweite Tour wurde etwas länger, es kam die große Runde rund um den Kaiserstuhl mit ca. 60km und vielen schönen Dörfern von Burkheim bis zum Einkehrschwung in der alten Brauerei in Riegel nach Ihringen.

Am dritten Tag fehlte nur noch die Tour quer durch den Kaiserstuhl, steil hoch über den Texaspass, zum Eichelspitzturm und anschließend eine tolle Abfahrt nach Bahlingen und Bötzingen. Weiter hinauf auf den Lenzenberg, eine schöne Abfahrt nach Ihringen und heim nach Achkarren. Den schönen Abschluss gab es dann in der „Vogelstrauße“ (badische Namen einer Besenwirtschaft) in Oberbergen.

Schön war es, mit sonnigem Wetter, keine Pannen, ein kleiner unfreiwilliger Abstieg und wir haben uns gut vertragen.

Hotte