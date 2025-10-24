Schnitzel für Berkheim! Helft unseren Turnerinnen

Foto: Bentzien

Bitte unterstützen Sie uns, damit ein langjähriger Traum wahr werden kann: Wir brauchen endlich eine Schnitzelgrube für unsere Turnerinnen, damit sie ohne Verletzungsrisiko auch schwierige Elemente trainieren können.

Unsere Turnerinnen haben in den vergangenen Jahren Großartiges geleistet und es bis in die 1.Bundesliga geschafft. Dort kann man sich ohne Schnitzelgrube (eine mit Schaumstoffschnitzel gefüllte Grube für weiche Landungen) aber nicht auf Dauer behaupten. Auch für die qualifizierte Nachwuchs-Ausbildung in der Turn-Talentschule ist sie unabdingbar. Wir haben leider nicht mehr die Möglichkeit, die Schnitzelgrube der Sportschule Ruit zu nutzen. Aktuell können wir Trainingszeiten im Kunstturnforum Stuttgart mieten, wofür wir dankbar sind, aber das reicht nicht aus. Wir benötigen endlich eine moderne Trainingsstätte in unserer Stadt – in Esslingen! Eine Trainingsstätte, in der zudem die Geräte dauerhaft stehen bleiben können, damit wir sie nicht vor und nach jedem Training auf- und abbauen müssen, was extrem viel Zeit kostet, die uns zum Trainieren fehlt. Eine Trainingsstätte, die Freiräume in der Hallenbelegung schafft, so dass nicht länger 70 Kinder auf unserer Warteliste stehen müssen.

Nach Prüfung aller Alternativen sehen wir die wirtschaftlichste Lösung in einem Anbau an die Sporthalle Berkheim. Die Stadt Esslingen und der WLSB unterstützen dieses Projekt. Helfen auch Sie! Auf der Online-Spendenplattform “WirWunder” haben wir eine Aktion gestartet. Unter dem Link www.wirwunder.de/projects/163021 können Sie für unser Projekt spenden und so dazu beitragen, dass unser Traum endlich wahr wird. Jede Spende hilft. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung.