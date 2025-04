Schnitt im Staudengarten

Foto: Team Öffentlichkeitsarbeit

Frühling – Schnittkurszeit. Viele Naturfreunde und Gartenbesitzer gehen jetzt in die Gärtnerei oder in den Baumarkt und kaufen sich Sträucher oder Bäume. Vielfach wissen sie wenig über das Wachstum, die Größe und Höhe der Sträucher. Die Sträucher werden nach einigen Jahren größer und größer, blühen aber wenig und werden unansehnlich, wenn sie nicht geschnitten werden. Dabei ist es gar nicht schwierig Hecken so zu schneiden, damit blühfreudige Triebe wachsen. Dazu hatten die beiden Obst- und Gartenbauvereine Wäldenbronn und RSKN zu einem Sträucher-Schnittkurs unter der Leitung von Marcus Hoffmann im Vereinsgarten im Spitalwaldweg eingeladen. Gut 20 Teilnehmer:innen folgten der Einladung und lernten, wie man Rosen und andere Ziergehölze wieder in Form bringt und den Rückschnitt erledigt, damit in den kommenden Wochen wieder neue Triebe und Blütenreichtum entstehen können. Ein besonderes Augenmerk lag dieses Jahr auch auf den Stauden und deren Pflege. Es ist durchaus ratsam, wenn man die alten Fruchtstände über den Herbst und Winter belässt und erst im sonnigen Frühjahr dann den Rückschnitt erledigt. Dort leben nämlich viele Insektenlarven und überwintern so. Dies bildet die Grundlage für einen artenreichen Insektengarten. Das Wetter hätte ein klein wenig wärmer sein dürfen – aber Marcus Hoffmann nahm sich Zeit für die Fragen in gelöster Runde und beantwortete sie kompetent. Und nun geht es an die Umsetzung im heimischen Zier- und Obstgarten oder auf dem „Stückle“.