Schnelles, gerechtes Handeln in der Klimapolitik!

Foto: Anne Newball Duke

Am 14.3. wollen wir mit Ihrer Hilfe in den Landtag! Denn Klima betrifft uns alle! Wenn Sie Fragen an uns und insbesondere an unsere Kandidatin Dr. Anne Newball Duke haben, dann können Sie sich in unsere Bürger*innensprechstunde ab dem 03.02.21 jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr einwählen: 0711 21957377 (und dann geben Sie die Raumnummer 07 ein). Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Auch am Freitag, den 29.01. gibt es um 19:00 die Chance, eines unserer Themen in einem Online-Klimatalk kennenzulernen und mitzudiskutieren. An diesem Freitag sprechen wir über „Kreislaufwirtschaft(en) – Werkzeuge für den Klimaschutz?“ Wir haben Dr. Christoph Soukup, dem Leiter des Think Tanks Materialkreislauf in Stuttgart, über „Circular Economy“ eingeladen. Im Gespräch mit dem erfahrenen Nachhaltigkeitsmanager wollen wir erkunden, wie z.B. Schulen, Firmen oder auch unsere Kommunen selbst stärker in Kreisläufen (Stichwort: Ressourcen sparen) denken und agieren könnten. Initiatoren des Gesprächs sind Berthold Daubner (WK Backnang) und Markus Koch (WK Schorndorf). Den Einwahllink finden Sie unter https://www.klimaliste-bw.de/, und dort unter „Aktuell“ und dort „Termine“.

Spendenaufruf

Um den Wahlkampf zu finanzieren, ist unsere junge Partei ganz besonders auf Spenden angewiesen. Wir bitten daher um Unterstützung per Überweisung an das unten genannte Konto oder über den Spendenlink. Bei Ihrer Spende können Sie Ihre Kandidatin direkt im Wahlkampf unterstützen, wenn Sie im Verwendungszweck „Wahlkreis 07 – Esslingen“ angeben. Konto: Klimaliste Baden-Württemberg IBAN: DE26430609671101207400 BIC: GENODEM1GLS Oder alternativ mit dem Spendenlink: https://www.gofundme.com/f/klimaliste-badenwurttemberg. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns auch über Mail erreichen: esslingen@klimaliste-bw.de.