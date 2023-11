Schmökern und Feilschen beim Bazar

Foto: Matthias Vetter

November – Regenwetter – Flohmarktzeit. Verkaufstische werden aufgebaut, Bücherkisten herangeschleppt, Porzellan klappert, Zeitungspapier raschelt und die fleißigen Helferleins wuseln durch den Salemer Pfleghof. Zeit, dass der Flohmarkt der Kirchengemeinde St. Paul/St. Katharina seine Türen öffnet. Zu fairen Preisen konnte man nach Herzenslust in den Bücherkisten stöbern, Klamotten auswählen und Haushaltartikel im Flohmarkt erwerben. Am Samstagnachmittag wehte ein verführerischer Duft von Puderzucker und Apfelmus aus dem Paulussaal durch den Pfleghof. Die Waffelbäckerei der Ministranten hatte geöffnet. Mit viel Freude wurde gebacken und die frischen Waffeln gleich an die Besucher verkauft und damit die Reisekasse für die Rom-Fahrt schon einmal aufgebessert.

Am Sonntag dann huschten weitere Helfer durch das Haus. An der Kuchentheke (diesmal im Paulussaal) erwarteten die Besucher leckere selbstgebackene Kuchen und Kaffee, während man beim Kleidermarkt die Herbst- und Wintermode zusammenstellen oder im Flohmarktbereich die Wohnungseinrichtung und Kinderspielzeugecke erweitern konnte. Für die Kinder gab es Bastelangebote der Pfadfinder der DPSG – Stamm Esslingen. In der Küche wurden fleißig Getränke- und Essensbestellungen (italienische Pasta oder Kartoffelsuppe mit Würstel) oder Kaffeenachschub geordert. Nebenan wurde gebrauchtes Geschirr gestapelt, sortiert und in der Spüle klapperte dann fröhlich das Besteck.

Wir danken gleichermaßen den Spendern als auch Käufern beim Flohmarkt, sowie den Mitarbeiter/-innen, die unermüdlich Zeit und Engagement investierten. Ohne diese Mühe wäre so ein Unterfangen gar nicht realisierbar. Der Erlös wird in diesem Jahr hälftig für die Pfadfinder der DPSG und zum Unterhalt des Salemer Pfleghofes aufgeteilt.