Foto: b.zagst

Ausstellung 7:7 meins aHBKE und KunstWerk Fellbach

Und weil`s so schön war, hängen wir noch eine Finissage dran, Beginn 17Uhr mit open end. „Wiener Schmäh“ mit Johannes Egerer u. Gitarre, dazwischen ein paar lyrische Worte v.u.m. mit Claus Staudt.

Am Sonntag endet die spannende Ausstellung in der Galerie in der Schorndorfer Straße 33 in 70736 Fellbach. Geöffnet am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.