Schlechte Laune…

Foto: Dr. A. Elsbernd

…war das Einzige, was bei der Jahresfeier des Esslinger Liederkranzes nicht zu erleben war. Stattdessen war der Nachmittag gefüllt mit abwechslungsreichen Darbietungen des gemischten Chors, des Kammerchors EL-Singers sowie einem Soloauftritt der Vorsitzenden Solveig Hummel, begleitet von Gerhard Haug am Klavier.

Geehrt wurden der Basssänger Eberhard Conrad (30 Jahre aktiv), die Altistinnen Heidi Löffler (50 Jahre aktiv) sowie Hildegunde von der Brehling (25 Jahre aktiv), der Tenor Siegfried Wiedemann und Bassist Dr. Günter Wößner (beide 40 Jahre aktiv). Für beeindruckende 70 aktive Jahre im Sopran wurde Sieglinde Schneider geehrt.

Ein Chor lebt nicht nur on den aktiven Teilnehmern, sondern auch von passiven und unterstützenden Mitgliedern. So wurden die beiden ehemaligen Sängerinnen und jetzt passiven Mitglieder Renate Goldmann und Annemarie Weinert für 25 bzw. 50 Jahre Fördermitgliedschaft geehrt. Weitere Ehrungen gingen an Sigrid Mäckle und Gretel Sobczak (70 Jahre Fördermitglied), die leider nicht anwesend sein konnten. Der Esslinger Liederkranz dankt allen Geehrten für die jahrzehntelange Treue und Verbundenheit zum Verein, die hieraus spricht.

Zum Schluss der Veranstaltung bot die Sing-Uni zwei Songs aus ihrem aktuellen Programm, dem Musical „Dancing in Stockholm, das am Mi, 18.3., 19 Uhr in der Aula Flandernstr. Premiere feiern wird. Es ist ein echtes Musical für die ganze Familie! Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.

Wer selbst aktiv werden will, ist zur regelmäßigen Probe Dienstags ab 18.30h herzlich willkommen. Wie immer mit “rotem Teppich” für Tenöre und Bässe:) Info/ Anmeldung: sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019. www.esslinger-liederkranz.de