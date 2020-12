Foto: Bernd Lehmann

Diana kämpft. Mit gegen Corona leider untauglichen Waffen. Aber was soll`s? Diana geht es nicht gut, – aber auch nicht gerade schlecht. Trotz erschwerter Bedingungen, die die Existenz des Vereins bedrohen! Warum es Diana nicht unbedingt schlecht geht? Nun, weil man sich als kleiner Verein trotz allem austauscht, ausnahmslos alle Mitglieder Diana treu geblieben sind, neue Mitstreiter gewonnen werden konnten und alle Vereine im Land sich in einer ähnlich misslichen Lage sehen. Das zu wissen und immer wieder zu verinnerlichen, ist schon die halbe Miete. Wenn man dann noch alles daransetzt, den Humor nicht zu verlieren, positiv denkt und sich jeglichen Kontakt mit humorlosen und verblendeten Andersdenkenden wie beispielsweise den sog. „Querdenkern“ verbietet, ist man auf einem guten Weg, jeglichen depressiven Anwandlungen zuvorzukommen. Diana gibt sich insofern leidenschaftlich und zuversichtlich der Hoffnung hin, dass der Verein wieder zum Leben erweckt werden kann und nicht nur die potentiellen Investoren, die sich den Löwen einverleiben wollen, sondern auch ein gewisser Trump und schließlich Corona in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit von der Bildfläche verschwinden. In diesem Sinne wünschen Bernd Lehmann in seiner neuen Eigenschaft als Ehrenvorsitzender und Andi Wierer zusammen mit Gabi Stähle als neue erste und zweite Vorsitzende von Diana sämtlichen Mitgliedern und Freunden des Vereins sowie allen Vereinen und Diana Wohlgesonnenen ringsherum Frohe Weihnachten, ein von Optimismus getragenes glückliches und erfolgreiches Neues Jahr und natürlich Gesundheit, – nichts als Gesundheit.