Schäfer zieht für Grüne in den Bundestagswahlkampf

Die Esslinger Grünen freuen sich über das starke Ergebnis ihres Kandidaten für den Wahlkreis Esslingen, Dr. Sebastian Schäfer, bei der digitalen Landesdelegiertenkonferenz am vergangenen Wochenende. Dabei wählten die Delegierten Sebastian Schäfer nach einer beeindruckenden Rede auf den sehr aussichtsreichen Platz 18 der Grünen Landesliste.

„Das ist natürlich ein tolles Ergebnis mit dem wir nun für einen Wahlkampf voller Tatendrang in den Startlöchern stehen. Und hoffentlich gibt es im Laufe des Sommers dabei wieder mehr Möglichkeiten, um sich zu treffen und persönlich auszutauschen“, betont die Sprecherin des Ortsverbands Esslingen von Bündnis 90/Die Grünen Ilka Raven-Buchmann.

Der 41-jährige promovierte Staatswissenschaftler ist derzeit Referatsleiter für Bundesrats- und Bundesangelegenheiten im Stuttgarter Ministerium für Finanzen. In seiner Rede betonte der Finanz- und Wirtschaftsexperte die Bedeutung des ökologischen Transformationsprozesses der Wirtschaft und einer nachhaltigen Gesellschaft. Ökonomie, Ökologie und Zusammenhalt und Gerechtigkeit stünden dabei nicht in Widerspruch zueinander. Um diese großen aktuellen Herausforderungen gemeinsam anzupacken, hätten die Grünen die richtigen Lösungen. Deshalb sei es an der Zeit, dass Bündnis 90/Die Grünen auch im Bund wieder Regierungsverantwortung tragen.

„Das ist unser gemeinsames Ziel, und wir freuen uns auf einen Wahlkampf mit unserem Kandidaten Sebastian Schäfer“, so Ilka Raven-Buchmann.

Mehr Informationen zu Sebastian Schäfer finden Sie hier: https://sebastian-es.de