Schäfer: Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Foto: Lena Lux

Liebe Esslingerinnen und liebe Esslinger,

ob bei Winterkälte am Wahlkampfstand, auf Bahnhofsvorplätzen oder bei Veranstaltungen: Ich konnte in meinem Wahlkreis viele Menschen treffen und dabei gute Gespräche führen. Ich freue mich sehr, dass ich meine Arbeit in den nächsten Jahren fortsetzen darf. Ich gratuliere David Preisendanz, der für die CDU das Direktmandat gewonnen hat und freue mich auf die Zusammenarbeit für unseren gemeinsamen Wahlkreis.

Für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. In Esslingen konnte ich ein gutes Ergebnis sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen erzielen. Es freut mich daher sehr und wird mir eine große Ehre und Verpflichtung sein, Sie, unsere Stadt und unsere Region im nächsten deutschen Bundestag vertreten zu dürfen.

Trotzdem ist auch klar: Insgesamt gesehen ist unser Ergebnis sehr durchwachsen. Nach drei Jahren in einer schwierigen Koalition in politisch höchst anspruchsvollen Zeiten haben wir an Zuspruch verloren. Wir müssen gemeinsam den Blick nach vorne richten – Lösungen aus der Vergangenheit bringen unser Land nicht voran.

Mein besonderer Dank geht an die vielen, insbesondere auch neuen Mitglieder, die mich in den letzten Wochen unterstützt und getragen haben und ohne die dieses Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.

Die Herausforderungen sind groß: Die Klimakrise spitzt sich zu, autoritäre Kräfte gewinnen an Einfluss, die Welt wird unsicherer. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen, um Freiheit, Sicherheit und sozialen Zusammenhalt zu verteidigen.

Deshalb wird es als Grüne nun unsere Aufgabe sein, aus der Opposition heraus unser Land verantwortungsvoll mitzugestalten.