Schäfer: Ukraine braucht gerechten Frieden

Foto: Büro Sebastian Schäfer

Der Gipfelmarathon der letzten Tage zeigt deutlich, wie lang der Weg zu schweigenden Waffen noch ist. Nachdem Trump nach seinem Treffen mit Putin in Alaska viele berechtigte ukrainische und europäische Positionen scheinbar über Bord geworfen hatte, bleibt die Lage nach dem Gipfeltreffen mit Selenskyj und europäischen Staatschefs kompliziert.

Putin lässt weiterhin die Zivilbevölkerung der Ukraine bombardieren und wirft Tausende von Soldaten an die Front. Er zeigt kein Interesse an einem gerechten Frieden und will die Unterwerfung der Ukraine mit Waffengewalt. Ein sofortiger Waffenstillstand ist ein Kernziel der Verhandlungen, die sich jetzt hoffentlich intensivieren. Daran könnten sich Friedensverhandlungen anschließen. Die Reihenfolge darf nicht umgekehrt werden. Putins Versprechungen sind nicht glaubwürdig. Die Menschen in der Ukraine sehnen sich nach Frieden, einem Ende des Leids und der Zerstörung. Die Signalwirkung des gemeinsamen Treffens ins Washington D.C. war deswegen richtig und wichtig: Europa steht geschlossen an der Seite der Ukraine. Die Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine können nur mit der Ukraine stattfinden.

Europa muss noch mehr die Ukraine unterstützen. Wir Grüne fordern seit langen, dass mehr als 200 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Vermögenswerten für die Verteidigung und den Wiederaufbau genutzt werden können. Europa bezieht immer noch zu viel Gas aus Russland und füttert so die Kriegskasse. Wir brauchen weitere, wirksame Sanktionen. Zusätzlich muss über Sicherheitsgarantien gegenüber der Ukraine beraten werden, um zu einem dauerhaften Frieden zu kommen. In der Ukraine geht es auch um die Wahrung der Sicherheit und den Schutz Europas.