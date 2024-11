Schäfer: Neustart mit Robert Habeck

Foto: Büro Sebastian Schäfer

In diesen besonders herausfordernden Zeiten geht es um eine gute Zukunft für unser Land. Wir wollen in Freiheit und Sicherheit leben. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der in dieser Woche schon über 1.000 Tage andauert, macht deutlich: Unsere Sicherheit ist bedroht. Wir haben gespürt, wie die wirtschaftliche Lage unsicherer und mit der Inflation unser Leben teurer wurde. Gleichzeitig stehen unsere Grundpfeiler des Zusammenlebens, Frieden, Freiheit und Demokratie unter Druck.

Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir können nicht einfach hoffen, es würde alles wie früher. Denn das sind die einfachen Antworten der spaltenden Populisten in unserem Land. Unser Land muss seine Stärke in die Dienste Europas stellen, damit Europa als Akteur in der Welt handeln kann. Die Zeit der Unentschlossenheit muss vorbei sein: In der inneren und äußeren Sicherheit, in der Wirtschaftspolitik. In Deutschland müssen wir dringend in die Infrastruktur und das Bildungssystem investieren. Beim Klimaschutz und der Klimaanpassung muss Kurs gehalten werden. Gleichzeitig muss Klimaschutz für alle auch funktionieren – das wird er nur, wenn er auch sozial gestaltet wird. Es geht ganz zentral um die Wertschöpfung in der Zukunft. Wir wollen gut bezahlte Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen.

Wir brauchen einen Neustart und machen mit Robert Habeck ein starkes Angebot. Wenn Sie wollen, laden Sie mich gerne an Ihren Küchentisch ein, ich komme vorbei. Ich kann Ihnen allerdings nicht versprechen, dass Robert Habeck dann auch mitkommt. Aber ich vertrete ihn gerne in Esslingen!