Schäfer: Nachhaltige Landwirtschaft in der Region

Foto: Andreas Fritz

Regionale und ökologisch erzeugte Lebensmittel gewinnen auf dem Markt immer mehr an Bedeutung. Bis 2030 will die Bundesregierung 30 Prozent Ökolandbau auf unseren Flächen in Deutschland erreichen. Die wertvollen Böden in unserer Region zeigen die Stärken einer ökologischen und regionalen Landwirtschaft. Es gilt Tiergesundheit, Arten- und Klimaschutz und natürlich faire Preise für die Bäuerinnen und Bauern, von denen sie auch gut leben können, und für die Kund*innen unter einen Hut bringen. Eine kleine Revolution!

Bei uns in der Region sind Betriebsgrößen oft relativ klein. Auch deshalb setzen unsere Landwirt*innen oft auf regional und bio. So zum Beispiel der Bio-Bauernhof von Andrea Holzer in Hochdorf, den ich vor kurzem besuchen durfte. Im weitläufigen Stall finden über 70 Ziegen Platz, die jetzt bald mehr als 120 Jungtiere zur Welt bringen werden. Der Hof ist mit einer PV-Anlage ausgerüstet, die die Kühlung und die Melkmaschine mit Strom versorgt. Eine dünne eingezogene Zwischendecke unter dem Stalldach lässt erwärmte Luft so zirkulieren, dass das gemähte Gras zu wertvollem Heufutter wird. Und seit kurzem kann man die hofeigenen Produkte auch im neu eröffneten Hofladen kaufen.

Die lokale Vermarktung unserer regional erzeugten Produkte bringt große Chancen. Vom lokalen Hofladen über den Versorger vor Ort bis zu Wochenmärkten: Ab März wird Andrea Holzer wieder ihre tollen Ziegen-Produkte auf dem Esslinger Markt verkaufen – gemeinsam mit vielen Hersteller*innen von köstlichen Produkten aus unserer Genuss-Region.