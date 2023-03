Schäfer: Hochschule treibt Klimaschutz voran

Foto: Andreas Fritz

Glückwunsch an die Hochschule Esslingen! Das Projekt „Klimaschutzmanagement zur Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes an der Hochschule Esslingen“ war so überzeugend, dass es von der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) mit insgesamt 213.139 Euro gefördert wird.

Die Hochschule Esslingen besitzt nicht nur in der Lehre und Forschung eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz. Sie geht auch beim konkreten Klimaschutz vor Ort mit gutem Beispiel voran. In vielen älteren Laborräumen und Vorlesungsgebäuden kann mit geeigneten Maßnahmen Energie gespart werden. Bei einem Besuch der Hochschule konnte ich mich über die konkreten Projekte informieren. Ich freue mich für das Team um Rektor Prof. Christoph Wolfmaier, Prof. Gabriele Gühring und Prof. Markus Tritschler, die mit dieser Unterstützung den Klimaschutz bei uns in Esslingen voranbringen werden.

Beim Klimaschutz braucht es Mitwirkende in allen Bereichen: Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und kommunale Unternehmen, Akteurinnen und Akteure aus Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn nur gemeinsam können wir die Klimaveränderung stoppen. Hier setzt die Nationale Klimaschutzinitiative mit ihrem vielfältigen Förderangebot seit 2008 an. Damit trägt sie zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei, macht den Klimaschutz erlebbar und schafft zahlreiche Beispiele zur Nachahmung.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert und unterstützt das von Robert Habeck geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland. Die Nationale Klimaschutzinitiative leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Klimaschutzziele: Bis 2045 soll unser Wirtschaften in Deutschland klimaneutral werden.