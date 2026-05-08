Schäfer: Haushalte brauchen solides Fundament

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Die Bundesregierung hat die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 und den Finanzplan bis 2030 vorgelegt. Doch schon jetzt zeigt sich: Der Haushalt steht auf einem unsicheren Fundament. Viele Vorhaben beruhen auf Annahmen statt auf verbindlichen Entscheidungen. Gleichzeitig fehlt es seit Jahren an Wachstum, notwendige Investitionen bleiben aus, während die Verschuldung steigt, ohne nachhaltige Impulse zu setzen.

Die Folgen werden vor Ort immer deutlicher – auch in Esslingen. Die Stadt sieht sich mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen konfrontiert, während die Aufgaben weiter wachsen. Investitionen in Kitas, Schulen, Infrastruktur und Klimaschutz sind dringend erforderlich, doch die finanziellen Spielräume werden zunehmend enger.

Esslingen steht damit stellvertretend für viele Kommunen in Deutschland: Die Anforderungen steigen, die Mittel reichen immer weniger aus. Wenn der Bund keine verlässlichen Rahmenbedingungen schafft, geraten wichtige Projekte ins Stocken. Wer Verantwortung auf die kommunale Ebene überträgt, muss auch für eine ausreichende Finanzierung sorgen.

Auch für Esslingen ist entscheidend, dass Investitionen nicht weiter aufgeschoben werden. Es braucht klare politische Entscheidungen – mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen und eine gerechtere Verteilung der Lasten. Nur mit stabilen Bundesfinanzen können Städte wie Esslingen handlungsfähig bleiben und Lebensqualität, wirtschaftliche Entwicklung sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern.