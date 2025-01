Schäfer: Grüne starten in den Wahlkampf

Foto: Lena Lux

Am Dreikönigstag sind Bündnis 90/Die Grünen bundesweit in den Wahlkampf gestartet. Es wird ein kurzer, aber dafür umso intensiverer Wahlkampf werden. Dabei geht es um große Themen – eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem Land. Wir stehen gleichzeitig vor vielen großen Aufgaben, die wir nur gemeinsam werden meistern können. Unsere Demokratie ist unter Druck von innen und von außen. Es ist kompliziert geworden in unserer Welt – und diejenigen, die einfache Lösungen anbieten, meinen es nicht gut mit unserem Land.

Wir Grüne sind für diesen Wahlkampf bereit. Wir werden in den kommenden Wochen konkrete Lösungen vorstellen, wie wir unser Land voranbringen, damit es einfach funktioniert. Wir wollen die Wirtschafts- und Innovationskraft unseres Landes stärken und gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen und das Klima zu schützen. Wir wollen ein Leben in Freiheit und Sicherheit.

Wir sehen erste Erfolge, dass unsere Energieversorgung immer sauberer wird – jetzt wollen wir diese Energie viel günstiger machen. Unser Leben muss bezahlbar sein. Unsere Städte und Gemeinden lebenswert: Dafür braucht es mehr Zukunftsinvestitionen und Modernisierungsanstrengungen. Unser Ziel ist es, dass alle Menschen Chancen haben und faire Löhne für ihre wertvolle Arbeit bekommen.

Ich freue mich auf den Besuch unseres Kanzlerkandidat Robert Habeck am 25. Januar in Stuttgart. Und ich freue mich auf interessante Diskussionen mit Ihnen am Info-Stand, bei Veranstaltungen oder Begegnungen in unserer Stadt.